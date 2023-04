Tavagnacco celebra i re della tavola di primavera, torna la sagra degli asparagi

Torna la sagra degli asparagi a Tavagnacco.

E’ considerato il re delle prelibatezze culinarie primaverili e Tavagnacco torna a “celebrarlo” con la tradizionale sagra degli asparagi, giunta alla sua 85esima edizione.

Quest’anno l’appuntamento è per tre fine settimana: il 29 e 30 aprile, l’1, il 6, il 7 e il 13 e il 14 maggio. L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco, sarà al parco del campo sportivo e tornerà finalmente alla formula pre covid, con laboratori, eventi collaterali e musica per tutti i partecipanti.

Si parte il 29 aprile con l‘inaugurazione ufficiale e la presentazione del libro di Matteo Bellotto “Di terra e di vino”, per continuare a mezzogiorno con le degustazioni del locale asparago bianco e, nel pomeriggio, le animazioni per i bambini; la sera, invece, appuntamento con Cindy e The Rock History in concerto.

Un programma che continuerà nei giorni successivi anche con i Laboratori del Gusto, pedalate alla scoperta del territorio e altre iniziative per grandi e piccini. La novità dell’edizione, data la concomitanza con l’Adunata degli Alpini, sarà il 12 maggio una serata riservata completamente alle penne nere (che ad Adegliacco avranno proprio uno dei campi diffusi) con menù a tema per pranzo e per cena.