Nel giardino del refosco degustazioni e musica.

Prima hanno creato il giardino del refosco, poi lo hanno trasformato in un teatro a cielo aperto, un luogo dove ascoltare musica classica e ospitare eventi culturali, degustando un buon vino.

L’originale iniziativa, arrivata tra i finalisti dell’Oscar Green di Coldiretti nazionale, è stata ideata dall’azienda agricola Tonutti Dino e Marco di Adegliacco che hanno dato il via al progetto Refoscollection: i refoschi, infatti, hanno dominato i vigneti del Fvg dalle colline di Cividale e Faedis fino al mare e la biodiversità di questi vitigni autoctoni rappresenta una importante eredità della storia della viticoltura friulana. Ecco allora che i Tonutti, che hanno la proprietà dell’azienda dal 1912, hanno creato un vigneto collezione di vitigni/biotipi della famiglia dei Refoschi adiacente alla ciclovia Alpe Adria, lungo la Ciclabile delle Rogge: un vero e proprio museo vivente della biodiversità.

Ma non solo: il museo si trasforma in un teatro di viti a cui si arriva dopo un percorso circolare, in bici, compiuto tra i vigneti Tonutti, dopo avere seguito le istruzioni attraverso i Qr code che introducono a un’esperienza intima: ad attendere turisti e visitatori, infatti, ci sono i calici di refosco antico da degustare e l’orchestra dell’associazione Simularte che propone concerti live di musica classica in mezzo alle vigne.