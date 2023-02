Cristina Piani ha gestito per anni il supermercato di Zugliano.

E’ morta stamattina all’alba, Cristina Piani, ma prima di andarsene ha avuto la gioia di riuscire a salutare il nipotino appena nato.

La donna, 68 anni, era molto conosciuta a Pozzuolo del Friuli perché per decenni aveva gestito il supermercato di Zugliano. Ma Cristina era conosciuta anche per un altro motivo: la sua abitazione, infatti, era cosi addobbata di luci e decorazioni nel periodo di Natale da essere diventata la meta di molti bambini durante le festività, che si fermavano a guardarla affascinati.

Sei anni fa era rimasta coinvolta in un grave incidente, a cui era sopravvissuta, ma che l’aveva costretta in sedia a rotelle. Ieri sera, seppur ricoverata, dopo aver appreso della nascita del terzo nipotino Giacomo ha chiesto al primario un piccolo permesso per raggiungere in carrozzina il reparto di ostetricia dove da poco era nato il piccolo. Ha salutato il nipotino ed è rientrata in reparto, nella notte si è addormentata, andandosene serenamente. Ad annunciare la perdita, è stata la sua famiglia, Piani-Tutino. Lascia il marito Santino, i figli Francesca e Simone nonché cinque adorati nipoti ed il fratello Rizzardo. I funerali sono previsti a Zugliano per lunedì nel primo pomeriggio.