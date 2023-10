App: perché possono fare la differenza in molti settori?

Al giorno d’oggi le applicazioni proprietarie da usare su smartphone e/o tablet si rivelano molto amate, in quanto promuovono un’esperienza piacevole per l’utente, a patto di essere progettate in maniera intuitiva ed essere supportate da aggiornamenti puntuali. Dal punto di vista dell’azienda, tali piattaforme digitali favoriscono l’aumento delle vendite e stimolano le interazioni con la clientela. All’interno di quest’approfondimento potremo esplorare le evoluzioni del settore, valutando i benefici di fare riferimento a una realtà specializzata per sviluppare piattaforme digitali in grado di offrire un valore aggiunto e tangibile agli utenti.

L’evoluzione delle app: perché affidarsi a realtà qualificate per lo sviluppo?

Dalle applicazioni utili per la domotica fino ai marchi dell’arredamento, dell’abbigliamento o della grande distribuzione: attualmente le persone sono sempre più abituate a utilizzare le applicazioni proprietarie di una determinata azienda al fine di accedere in maniera veloce ai servizi e in alcuni casi a ottenere promozioni esclusive. Le realtà imprenditoriali che stanno pensando di affacciarsi a quest’opportunità digitale possono contare sulle esperienze e sulle evoluzioni che hanno caratterizzato il settore. Grazie ai dati riscontrati guardando ai casi di successo, accomunati da una maggiore specializzazione e da un’esperienza d’uso intuitiva, oggi le applicazioni possono essere considerate vere e proprie piattaforme dinamiche, nelle quali ogni cliente interagisce con il brand in base alle reali esigenze. Data la complessità di progettazione di questi strumenti, che devono funzionare in maniera impeccabile su diversi dispositivi, l’attività di sviluppo app deve essere affidata a aziende altamente specializzate e abili nel dare supporto alle imprese nei processi di digitalizzazione. Una realtà come Polo Digitale accompagna le aziende nei processi d’innovazione e digitalizzazione e offre soluzioni non solo per la progettazione di software utili, tra cui ad esempio i CRM, bensì anche per l’ideazione di applicazioni studiate per aiutare le aziende a migliorare l’offerta e il rapporto con la clientela di riferimento. Nell’ottica di venire incontro alle richieste di imprese che operano in ambiti differenti, il team si impegna per individuare la mappatura più adatta a seconda degli obiettivi specifici e delle tipologie di utenti. Polo Digitale può occuparsi sia degli aspetti strategici, sia di quelli tecnici, come ad esempio gli aggiornamenti e la manutenzione dei sistemi, al fine di garantire la massima sicurezza dei dati.

App come strumento di marketing all’insegna della personalizzazione e dell’utilità

Nel corso degli anni recenti il canale è divenuto sempre più un vero e proprio messaggio. Per questo motivo le applicazioni o i servizi di streaming hanno dato vita a nuovi modi di interagire. Ecco perché le aziende più attente e all’avanguardia prestano attenzione alle tipologie di piattaforme sulle quali sono presenti, adattando linguaggi e toni non solo alla proposta, bensì al contesto. Pochi canali di interazione possono rivaleggiare con gli strumenti digitali proprietari per quel che concerne la creazione di un rapporto diretto e bidirezionale con la clientela. All’interno di un’applicazione è possibile costruire un percorso unico a seconda delle necessità del singolo. Dall’analisi delle funzionalità maggiormente utilizzate in un’applicazione proprietaria, le aziende hanno l’opportunità di affinare sempre più le tecniche di marketing. Ciò si deve proprio alla possibilità di utilizzare strumenti innovativi, i quali consentono di ottenere dati precisi sul comportamento degli utenti attivi, così come di quelli “dormienti”. In tal senso le aziende riescono a esaminare i dati anche grazie all’integrazione con sistemi di automazione e a offrire un servizio altamente personalizzato, promuovendo un’esperienza eccellente in quanto basata su un approccio dinamico e flessibile. Uno tra i motivi per i quali le applicazioni vantano una notevole efficacia in termini di marketing si deve al fatto che queste piattaforme digitali nascono in risposta a bisogni concreti. Gli utenti avvertono la reale validità di un’applicazione quando facilita, migliora o velocizza delle operazioni che già verrebbero compiute, come ad esempio la consultazione di un catalogo o la prenotazione di un prodotto/servizio. Nel caso in cui un’applicazione non abbia un’utilità percepita in maniera immediata, invece, lo sviluppo della piattaforma rischia di essere non solo un investimento dal basso ritorno, bensì persino controproducente. Ecco perché si rivela indispensabile fare riferimento a una realtà specializzata, che riesce a consigliare le singole aziende dopo un’analisi accurata e oggettiva dell’offerta e degli obiettivi di business.



In conclusione è possibile sottolineare nuovamente l’importanza dell’approccio digitale in qualsiasi settore di business. Al giorno d’oggi si rivela indispensabile passare da una filosofia mobile-first a un concetto di personalizzazione dell’esperienza, valutando la creazione di un’app proprietaria per le aziende che offrono servizi tali da giustificare l’investimento. Spesso un’applicazione può dimostrarsi cruciale non solo per semplificare l’accesso all’offerta dell’impresa, bensì anche per promuovere una migliore comunicazione con il cliente, che sente di avere letteralmente a portata di mano servizi che in precedenza richiedevano diversi canali online e offline.