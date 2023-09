I progetti friulani Italiamac e FvgTech partner dei Cavalieri Digitali

Due progetti friulani, Italiamac e FvgTech, si distinguono come partner ufficiali della sesta edizione dei Cavalieri Digitali, in programma il 22 e 23 settembre a Capo d’Orlando. Entrambi ideati dall’esperto del mondo digitale codroipese Gabriele Gobbo, questi progetti rappresentano con orgoglio la regione Friuli in un contesto nazionale dedicato al Digital Marketing.



Italiamac, riconosciuta come la più grande community Apple in Italia, è un punto di riferimento per gli appassionati e professionisti del settore, offrendo notizie, recensioni e guide legate al mondo Apple. Parallelamente, FvgTech si è affermato come un programma televisivo focalizzato sulle innovazioni tecnologiche, diventando un punto di riferimento per chi cerca aggiornamenti e approfondimenti in materia. Entrambi sono progetti di divulgazione della cultura digitale nati per passione e volontà di aiutare gli altri.



La sesta edizione dei Cavalieri Digitali promette di essere un appuntamento imperdibile per chi opera nel campo del Digital Marketing. L’evento, che si svolgerà a Capo d’Orlando, vedrà la partecipazione di speaker di fama nazionale e internazionale. Saranno affrontate diverse tematiche, dalla scrittura per il web, passando per l’importanza della creatività nel copywriting, fino all’efficacia dei contenuti sui social media. Con un’agenda densa di argomenti innovativi, l’evento mira a fornire una panoramica completa delle strategie e delle tecniche più attuali nel settore del marketing digitale

