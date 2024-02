Il 23 gennaio, OPPO ha lanciato in Europa due nuovi e attesissimi modelli: il OnePlus 12 e OnePlus 12R. Questi smartphone promettono di portare l’esperienza d’uso degli utenti a un altro livello. In questo articolo vedremo quali sono le novità più interessanti della serie OnePlus 12 appena lanciata da OPPO. Faremo anche una breve panoramica sull’OnePlus 12 e OnePlus 12 R.

Cosa aspettarsi dalla nuova serie OPPO OnePlus 12?

La serie OnePlus 12 si distingue dai modelli precedenti di OPPO per una serie di caratteristiche innovative. Ecco le più importanti.

Processori potenti per il multitasking

I processori Snapdragon 8 Gen 3 per il OnePlus 12 e Snapdragon 8 Gen 2 per il OnePlus 12 R sono ottimizzati per il multitasking. Elaborano i dati velocemente e consentono un utilizzo fluido e reattivo dello smartphone. Gestire più attività contemporaneamente, adesso, è ancora più facile di prima. Gli utenti più esigenti apprezzeranno sicuramente.

Autonomia estrema

Un altro punto forte è la batteria di lunga durata, con una capacità di 5400 mAh per il OnePlus 12 e di 5500 mAh per il OnePlus 12R. Con un utilizzo standard dello smartphone, la batteria durerà più di 24 ore. I gamer assidui potranno giocare per 3 ore di fila senza interruzioni.

4 anni ad altissime prestazioni

Il OnePlus 12 e il OnePlus 12R sono progettati per garantire prestazioni al top per almeno 4 anni. Questo vuol dire che la potenza e la reattività non diminuiscono con l’usura. Uno smartphone di questo tipo, tenuto nelle condizioni ideali, resterà con voi per tantissimo tempo.

Panoramica sul Top di Gamma: il OnePlus 12

Design, display e fotocamera

Il modello di punta OnePlus 12 è una vera meraviglia tecnologica, è disponibile ad un prezzo più conveniente degli altri top di gamma. Presenta un design elegante ed è fatto con materiali innovativi, per garantire resistenza durabilità.



Il nuovo display ProXDR 2K 120 Hz offre immagini nitide e ad altissima risoluzione. La fotocamera di quarta generazione, firmata Hasselblad, vanta un teleobiettivo a periscopio, che permette di catturare dettagli straordinariamente belli.

Prestazioni

Con una memoria RAM di 16GB, il OnePlus 12 gestisce agevolmente le applicazioni più pesanti. Il processore Snapdragon 8 Gen 3 è una garanzia per chi pretende velocità e reattività. Questo, abbinato alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offre un’esperienza di gioco e di uso straordinari.

Panoramica sul Mid-Range Oppo OnePlus 12 R

Display e batteria

Il OnePlus 12R vanta uno schermo ProXDR a 120 Hz con risoluzione 1,5K, con tecnologia LTPO di quarta generazione. Offre un’esperienza visiva eccellente, con colori brillanti e alta reattività.



Con una batteria da 5500 mAh, il OnePlus 12 R ha un’autonomia sorprendente: può arrivare a due giorni con uso moderato. La ricarica rapida a 100W consente di caricare dall’1 al 100% in soli 26 minuti, un vero record.

Prestazioni

Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 2, il OnePlus 12R offre prestazioni estreme anche nel multitasking. È supportato da una potente RAM da 16 GB. Ottimizzato per il gaming estremo, il sistema Dual Cryo-velocity riduce il calore durante il gioco, mantenendo alta la potenza di elaborazione.

Conclusioni

Gli OPPO della serie 12, il OnePlus 12 e il OnePlus 12 R, possono accontentare una vasta gamma di utenti. Il OnePlus 12 è un top di gamma con prestazioni di altissimo livello, sebbene il prezzo sia inferiore alla media delle ammiraglie di altri brand. D'altra parte, il mid-range OnePlus 12R mantiene la potenza e la qualità di un top di gamma, a un prezzo più conveniente.