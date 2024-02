Al via il progetto per la ciclabile che attraversa il Friuli sospesa tra terra e mare

Lo stato di avanzamento per la ciclovia da Trieste a Venezia.

Ben 160 chilometri di ciclabile, che attraversa tutta la costa del Friuli Venezia Giulia per arrivare in Veneto: è la ciclovia da Trieste a Venezia la cui progettazione è arrivata alla fase definitiva. Come spiegato dall’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante, il percorso sarà suddiviso in tre tronchi da 40 (Valico di Rabuiese-Sistiana), 55,6 (Sistiana-Grado) e 64,5 (Grado-Bevazzana) chilometri.

I due lotti prioritari tra finanziamento e progettazione sono quelli tra Sistiana e Lignano: per loro risorse statali non Pnrr da 8 milioni (interessati i Comuni di Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa e Carlino) e altri 20 milioni dal Pnrr (San Canzian d’Isonzo, Grado, Cervignano, Carlino, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Marano Lagunare e Latisana).

“Il lotto riguardante il tratto da Grado a Bevazzana di Latisana, di circa 64,5 km, che coinvolge i Comuni di San Canzian d’Isonzo, Grado, Cervignano del Friuli, Carlino, Muzzana del Turgnano,

Palazzolo dello Stella, Precenicco, Marano Lagunare e Latisana, finanziato con oltre 20 milioni di euro dal Pnrr, è oggetto di progettazione definitiva“, è intervenuta la consigliera regionale della Lega Maddalena Spagnolo.

L’esponente del Carroccio ha specificato che a breve sarà superata la fase di dialogo con l’Autorità di Bacino per l’adeguamento di alcune tratte e si procederà con la conferenza di servizi e successivamente all’approvazione del progetto e all’avvio della progettazione esecutiva per tutti i lotti.

“La realizzazione di questa importante opera permetterà di implementare l’offerta turistica consentendo di visitare al meglio la nostra Regione. Ringrazio il presidente Fedriga, l’assessore Amirante e tutta la Giunta per l’attenzione dedicata a questo progetto così importante per il territorio”, conclude Spagnolo.