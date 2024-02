Dal Friuli al Festival di Sanremo: il premio per il coro di Torviscosa

Dopo il Festival di Sanremo il premio per il Piccolo Coro Artemia di Torviscosa.

Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha consegnato il sigillo dell’Assemblea legislativa al Piccolo Coro Artemia di Torviscosa, protagonista della serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo insieme ad Annalisa che, con il duo La Rappresentante Di Lista, ha interpretato Sweet dreams (are made of this) degli Eurythmics.

“Siamo orgogliosi di tenere alto il nome di Torviscosa e del Friuli Venezia Giulia in Italia e nel mondo. Un onore, ma anche una grande responsabilità che accettiamo con entusiasmo” ha commentato il maestro Denis Monte, direttore del coro che non è nuovo a grandi eventi pop in quanto ha già collaborato diverse volte anche con Elisa su palcoscenici prestigiosi.

“Questo riconoscimento – ha evidenziato Bordin nel corso della cerimonia svoltasi nel Municipio di Torviscosa – conferma che se ci impegnamo al massimo in tutto ciò che facciamo diventa possibile tagliare traguardi importanti. I 25 anni di storia del Piccolo Coro Artemia testimoniano l’importanza e la consistenza di una bellissima realtà di giovani che, attraverso le loro esibizioni, rendono merito all’intera comunità regionale e rappresentano un incentivo per i loro coetanei a sperimentare le realtà corali“.

Il riconoscimento.

Il presidente del Cr Fvg, Mauro Bordin (al centro), premia il maestro Denis Monte alla presenza del sindaco di Torviscosa, Enrico Monticolo

Rivolgendosi alle coriste, il presidente del Cr Fvg ha augurato loro “di avere ancora tantissime occasioni per esprimere il vostro talento, ricordandovi che ovunque andiate trasmettete l’immagine della nostra regione”. I complimenti al maestro e alle coriste sono arrivati anche dal sindaco di Torviscosa, Enrico Monticolo, che con orgoglio ha consegnato un riconoscimento a nome dell’Amministrazione comunale a dimostrazione del grande affetto che il paese della Bassa Friulana nutre nei confronti del Piccolo Coro Artemia, considerato “un esempio per molti giovani e un punto di riferimento della nostra comunità”.

Il Piccolo Coro Artemia, intanto, si gode il meritato successo e i numeri da record raggiunti dal video dell’esibizione al Festival pubblicato da RaiPlay, con oltre 1,5 milioni di visualizazioni sulla piattaforma You Tube.