La morte di don Annilo Genero a Udine.

Tra le macerie di un Friuli sconvolto dal terremoto aveva portato coraggio e speranza, facendo realizzare ad Ara il presepe che sarebbe diventato negli anni uno dei più grandi d’Europa. Se n’è andato all’età di 85 anni don Annilo Genero, uno dei sacerdoti simbolo della ricostruzione. Malato da tempo è venuto a mancare questa mattina all’ospedale di Udine.

Nato a Milano, ma originario di Rive D’Arcano, fu ordinato sacerdote nel 1961 e divenne parroco di Ara nel 1968. Ed è proprio per cercare di dare conforto alla sua comunità avvilita dai danni del sisma, che nel 1976 si fece promotore del presepe, creando una tradizione che è rimasta vivida fino ad oggi. Per oltre 50 anni era rimasto parroco di Ara, dovendo poi lasciare per sopraggiunti problemi di salute. Lo scorso maggio aveva festeggiato 60 anni di ordinazione presbiteriale.

