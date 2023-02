A Tricesimo, un nuovo servizio dedicato ai disabili.

Un nuovo spazio, con luci, forme, colori e profumi pensati e ideati per stimolare le persone con disabilità. E’ la nuova stanza sensoriale inaugurata all’interno dell’istituto Santa Maria dei Colli di Fraelacco di Tricesimo, realizzata a beneficio di tutti i bambini con diverse abilità e disabilità.

Il Centro Medico Psicopedagogico, infatti, accoglie in forma residenziale e semiresidenziale, soggetti in condizione di disabilità psicofisica e sensoriale di vario grado, alcuni completamente non autosufficienti. La nuova stanza multisensoriale consentirà loro di lasciarsi avvolgere da luci, suoni, colori, aromi, vibrazioni, in un’atmosfera rilassante. L’obiettivo delle attività che si svolgono nella struttura è lo sviluppo delle relazioni interpersonali, della consapevolezza di sé, la ricerca del benessere, il miglioramento delle capacità comunicative degli alunni disabili e non solo. In particolare, intende agire su tre ordini di fattori: emotivo-affettivi, relazionali e cognitivi.

La stanza allestita all’interno dell’istituto prevede a completamento degli oggetti già presenti il materasso vibro-acustico con acqua calda che stimola la percezione del proprio corpo e consente di percepire le vibrazioni prodotte a ritmo di musica; un sollevatore, e tanto altro. Lo spazio, creato su progetto del dottor D’Osualdo, direttore medico dell’istituto, è stato realizzato grazie al supporto del Lions Club di Tarcento Tricesimo, presieduto da Renato Barbalace, con il contributo di 6000 euro donati dal distretto 108Ta2 e quello dei Club della Zona E. L’intervento economico ha permesso anche la formazione del personale specialistico che utilizza la struttura per i ragazzi disabili.