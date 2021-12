L’incendio al silos di una ditta di Tricesimo.

Attimi di panico questa mattina in una ditta friulana, dove si è sviluppato un incendio. È accaduto, poco prima delle 11, alla Tekna Costruzioni di via Giacomo Matteotti, a Tricesimo.

Per cause in corso di accertamento, il principio di incendio è sprigionato in un silo che contiene segatura e scarti di lavorazione della ditta che si occupa di edilizia. Il manufatto ha cominciato a fumare ed è subito scattato l’allarme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Udine che, con un’autobotte, hanno in poco tempo domato l’incendio, scongiurando la possibilità che si propagasse al resto della struttura. Non risultano esserci feriti.

