La Polizia di Udine in visita al Centro per bambini disabili di Fraelacco.

Tea non ci sente e non riesce a parlare, così ha affidato ad un disegno il suo ringraziamento per la visita speciale. Ad andare a trovarla, lei e tutti gli altri piccoli ospiti dell’Istituto “Villa Santa Maria dei Colli” di Fraelacco, sono stati gli agenti della Polizia di Udine e l’A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato), per un’iniziativa in collaborazione con i Pistons Salvadis.

I poliziotti hanno portato alcuni regali ai ragazzini disabili e la piccola Tea su questa sorpresa ha pensato anche un breve tema, dal titolo “Arrivano i poliziotti con la sirena”, messo su carta dalla maestra: “Oggi vengono i poliziotti con qualche poliziotta e mi portano il regalo. Non so cosa mi regalano, ma va bene tutto”. E il componimento, è stato accompagnato da un disegno di Peppa Pig, questo sì, fatto da Tea, con passione e impegno, come dono per la gradita visita.

A raccontare quanto successo è stata la stessa Questura di Udine, sulla sua pagina social: “Tea, la chiamiamo così, è la bimba che ha realizzato con tanta cura e passione questo simpatico disegno per la Polizia di Stato e per l’A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato) – Sezione di Udine, che martedì scorso hanno incontrato i 70 bambini, ospiti del Centro Medico Psicopedagogico “Villa Santa Maria dei Colli” di Fraelacco di Tricesimo, gestito dalle Suore dei Poveri di Santa Caterina da Siena”.

“Tea è una bambina che non riesce a sentire né a parlare, ma, per mano dell’insegnante, riesce a far arrivare i più bei sentimenti di gratitudine per i doni che tutti i bambini hanno ricevuto in occasione della tanto attesa visita dei poliziotti della Questura di Udine – continua il post -. “Non so cosa mi regalano, ma va bene tutto” è di una dolcezza che colpisce il cuore, tanto quanto la tenerezza degli abbracci calorosi dei bimbi che hanno stretto a sé “quei signori con le giubbe blu dai ricami dorati“. Bravi ragazzi! Il vostro coraggio e la vostra determinazione sono un esempio di virtù per affrontare con più forza e amore la nostra vita ed il nostro lavoro”.