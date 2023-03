Incendio in una casa di Prata di Pordenone.

Un giovane uomo e una giovane donna sono stati soccorsi questo pomeriggio, in una casa di frazione di Prata di Pordenone, per le ustioni e l’intossicazione riportate in seguito di un incendio partito dalla cucina. L’uomo è rimasto ustionato agli arti inferiori. Sono rimasti entrambi sempre coscienti durante i soccorsi.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sono stati attivati gli infermieri della Sores che hanno inviato sul posto automedica e ambulanza provenienti da Pordenone. L’uomo e la donna sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati con l’ambulanza, con lesioni non gravi, all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco e le forze dell’ordine (Carabinieri della Compagnia di Pordenone). Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.