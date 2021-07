Caldo e afa in aumento in Fvg, Trieste da bollino rosso.

Il caldo non molla la presa in Friuli Venezia Giulia. E l’afa, di conseguenza, nemmeno. Anche oggi, temperature alte in tutta la regione e, almeno fino a domani, il quadro non pare destinato a mutare.

Il caldo sta accompagnando in questi giorni anche il resto della Penisola. E così, domani 6 città saranno da “bollino rosso” in tutta Italia: tra queste, c’è anche Trieste.

Meglio, dunque, non uscire nelle ore più “bollenti” della giornata, soprattutto per le fasce di cittadini più a rischio come, per esempio, gli anziani.

