La befana e i suoi compagni tornano a calarsi nella Grotta Gigante

La festa della Befana alla Grotta Gigante.

Lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 15, la Grotta Gigante (Borgo Grotta Gigante 42/A, Sgonico, Trieste), ospiterà la tradizionale festa della Befana, storico ed amatissimo evento che ogni anno richiama centinaia di spettatori.

Gli speleologi della Commissione Grotte Eugenio Boegan della S.A.G. proporranno al pubblico un pomeriggio di grandi emozioni e festa, calandosi in costume dalla volta della Grotta Gigante per raggiungere gli spettatori, radunati per l’occasione 100 metri più in basso, sul fondo della Grande Caverna.

Ad aprire lo spettacolo sarà la discesa del musico della banda “Le solite legere” seguito da due ospiti, gli speleologi e musicisti veneziani Annamaria “Flauta” della Valle e Paolo Corsini che si caleranno suonando rispettivamente flauto e melodica.

Sulle note della banda arriverà infine la Diva assoluta della giornata: la Befana, che scenderà nel ventre della terra accompagnata da tanti altri spericolati compagni: i Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa e i mitici Muccocervi, i fantastici abitanti della grotta! Una volta giunti tra il pubblico, potranno finalmente rallegrare i bambini donando dolcetti e caramelle; ad allietare gli adulti ci penserà invece un gruppetto di intraprendenti Vichinghi che, come vuole la tradizione, preparerà e distribuirà l’intramontabile “Gran Pampel”, bevanda alcolica calda, dalla ricetta segreta, che da sempre scalda gli animi degli speleologi durante le loro adunate.

Per partecipare è bene ricordare che si tratta di un evento a numero limitato a 900 ingressi e che l’accesso sarà garantito solo con l’acquisto del biglietto online. Il giorno stesso, qualora non si fosse già raggiunto con la vendita online il numero massimo di 900 persone, sarà disponibile presso la biglietteria un numero limitato di biglietti “alla porta” a costo maggiorato. In questo caso i posti verranno assegnati in base all’ordine d’arrivo, fino ad esaurimento biglietti.

La Direzione della Grotta Gigante informa che sabato 6 gennaio le consuete visite guidate saranno garantite fino alle ore 12.00, ultimo tour della giornata, per riprendere regolarmente da domenica 7 gennaio.