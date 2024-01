Nuova sede a Trieste per K+ Film.

K+ Film, la più importante casa di produzione cinematografica del Triveneto, inaugura il 2024 con un decisivo rafforzamento della propria struttura aziendale. Oltre al quartier generale nel centro di Verona, e alla succursale di Trento, nei primi giorni dell’anno la società ha aperto a Trieste la sua terza “casa”, in una sede prestigiosa sul lungomare.

Questo traguardo, annunciato con orgoglio, completa il progetto industriale tratteggiato negli ultimi anni, ovvero: “Dare all’azienda una forma estesa a tutto il Nord-Est, dove abbiamo scelto di affondare le nostre radici; ciascuna base con le proprie specificità”, commenta Nicola Fedrigoni, fondatore, amministratore unico e produttore esecutivo di K+ Film, reduce dal successo del documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari”. “Nell’ottica “glocal” di aprirci al mondo conservando la nostra impronta territoriale – continua – la nuova sede di Trieste ci lancia verso i mercati emergenti dell’Est Europa, dalla Slovenia alla Croazia, fino ai Paesi Baltici”.

Non solo. Fedrigoni prosegue: “La bandierina piantata a Trieste ci porta a essere leader del settore in Triveneto, e ci ha già permesso di prendere parte a esperienze importantissime, come i due action movies statunitensi appena girati proprio nei suggestivi scenari del capoluogo friulano: “Heads of State”, nuova produzione a marchio Amazon Prime Video, con riprese tra Piazza Unità e Porto Vecchio, e “The Union” di Netflix, girato a Ponterosso”.

Una nuova apertura che rappresenta un passo significativo nel consolidamento aziendale con l’obiettivo di crescere sempre di più a livello internazionale: “Il nostro modello imprenditoriale è ispirato alle case cinematografiche d’oltreoceano, ma con una forte impronta locale e legata al nostro territorio. Ciò ci permette di differenziarci. – sottolinea Nicola Fedrigoni – Nostro elemento di pregio, inoltre, è la squadra specializzata e affiatata che abbiamo cresciuto nel tempo”. Spiega: “Provengo da una famiglia di industriali veneti e so che una struttura forte si può creare solo così, dando un cuore solido all’azienda, con un serio investimento su personale di valore”.