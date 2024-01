L’incidente di questa notte sulla Pontebbana.

Non ce l’ha fatta il 30enne coinvolto nel violento incidente di questa notte a Zoppola, dove intorno alle 3.30 due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada statale 13 Pontebbana in località Ponte Meduna, nel comune di Zoppola.

La vittima, un trentenne di origini albanesi alla guida di una Grande Punto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, ma purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero in pronto soccorso. Altri tre i feriti, uno è in prognosi riservata presso l’ospedale di Udine, dove è stato trasferito tramite elicottero notturno, mentre gli altri due si trovano presso l’ospedale di Pordenone e non sono in pericolo di vita.

Le auto coinvolte nell’incidente sono una Mercedes Cla, a bordo della quale si trovavano due italiani residenti nel Trevigiano, e la Fiat Grande Punto con a bordo due albanesi domiciliati nel Pordenonese. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Pordenone.

La strada statale 13 Pontebbana è rimasta chiusa al traffico fino alle 7 del mattino per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi necessari. Le autorità stanno attuando tutti gli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dalla legge, e entrambe le auto coinvolte sono state poste sotto sequestro.