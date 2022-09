Il maltempo ha colpito duramente Trieste

La nuova ondata di piogge e temporali, oggi ha colpito intensamente Trieste: nel corso di due sole ore, dalle 11 alle 13, la Centrale del Nue 112/Numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, ha ricevuto 101 chiamate dai cittadini per la situazione di maltempo creatasi nella zona del capoluogo regionale. Tutte le chiamate sono state transitate ai Vigili del Fuoco.

Ieri, nella stessa fascia oraria le chiamate erano state 6 in tutta la regione (due per Trieste) e nessuna per maltempo (tutte transitate ai Vigili del Fuoco).