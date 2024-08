Ricercato per droga, minaccia due persone in un locale: arrestato

Il 28enne era destinatario di un mandato di cattura.

Nella nottata del 10 agosto a Trieste, la Squadra Volante ha arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione del Tribunale di Trieste un cittadino afghano 28enne, in quanto condannato a 3 anni 8 mesi ed 1 giorno di reclusione per cumulo di pene, afferenti a reati in materia di stupefacenti verificatisi nel 2017 e nel 2020 e definite nel 2023.

La volante lo ha identificato a seguito di un intervento in Via Ghega per una segnalazione giunta al 112 inerente la presenza in strada di una persona armata di coltello. Sul posto gli operatori hanno fermato il soggetto in questione intento nel minacciare due cittadini marocchini presenti all’interno di un locale della zona, anche se l’arma bianca non è stata rinvenuta.

Dal controllo è quindi emerso il provvedimento di rintraccio a suo carico al quale è stata data immediata esecuzione. L’uomo è stato altresì indagato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della normativa sugli stranieri in quanto irregolare sul territorio nazionale Espletate le formalità di rito lo stesso è tradotto presso la Casa Circondariale “Ernesto Mari” di Trieste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.