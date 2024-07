Addio al missionario friulano Claudio Marano, fondò in Burundi il Centro Kamenge

Claudio Marano era originario di Trivignano Udinese.

Lutto nella Chiesa friulana per la scomparsa di padre Claudio Marano, morto sabato 27 luglio al centro oncologico “Pascale” di Napoli, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni. Padre Marano avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 7 settembre.

Nato nel 1951 a Melarolo di Trivignano Udinese, intraprese il percorso missionario con i padri saveriani, nella cui congregazione emise la professione perpetua il 4 dicembre 1978. Fu ordinato presbitero il 23 settembre 1979. Dopo un anno in Francia, nel 1980 fu inviato in missione in Burundi, paese dell’Africa centro-orientale da cui venne espulso nel luglio 1984, insieme ad altri confratelli. Dal 1985 al 1990, a Parma, svolse il servizio animatore missionario nello CSAM (Centro Saveriano di Animazione Missionaria).

Nel 1990 tornò in Burundi, dove rimase fino al 2015. Padre Marano fondò con Victor Ghirardi e Marino Bettinsoli il celebre Centro Giovanile Kamenge di Bujumbura, un luogo di incontro e convivenza pacifica per giovani, ragazzi e ragazze tra i sedici e i trent’anni. Erano anni di gravissimi conflitti tra le due principali etnie del paese, gli hutu e i tutsi, e quasi tutti i giovani del “Kamenge” provenivano da questi due gruppi; non mancavano, tuttavia, giovani provenienti da paesi vicini, spesso in guerra: Congo, Ruanda, Tanzania. Al centro Kamenge questi giovani hanno deciso di incontrarsi, di dialogare, di parlarsi. Giocare, festeggiare, imparare un mestiere, vedere un film, studiare. E di fare tutto questo insieme.

Nel 2015 padre Marano fu richiamato in Italia, dove iniziò un ministero di animazione missionaria: a San Pietro in Vincoli (Roma) nel 2016, a Parma come collaboratore del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico nel 2017 e nella comunità Saveriana di Salerno dal 2017, dove ha collaborato con parrocchia salernitana di Coperchia.

Mercoledì 31 luglio alle 19 nella Pieve di Trivignano sarà pregato un Santo Rosario in suffragio di padre Claudio Marano. Giovedì 1° agosto, alle 17 sempre a Trivignano, sarà celebrato il funerale del compianto missionaro; la celebrazione sarà presieduta dal Padre provinciale dei missionari Saveriani. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Merlana-Melarolo.