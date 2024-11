A Udine 200 bambini in festa per la Giornata nazionale dell’albero

Oggi ricorre la giornata Nazionale dell’albero, istituita in Italia nella seconda metà dell’Ottocento per “educare la popolazione più giovane al rispetto e all’amore verso la natura e in particolare verso gli alberi”.

Per l’amministrazione comunale di Udine questo è divenuto un appuntamento tradizionale e immancabile per promuovere la cultura del verde in città, per sensibilizzare i giovani cittadini su tematiche quali la riduzione di emissioni inquinanti, la conservazione della biodiversità e il miglioramento della qualità dell’aria, favorendo la conoscenza degli ambienti naturali del territorio cittadino.

Le attività, organizzate e coordinate dal Comune di Udine con gli uffici Progetti Educativi, Gestione Verde Verticale, Attività Ludiche, Museo Friulano di Storia Naturale e Consiglio Comunale dei Ragazzi hanno coinvolto oltre 200 bambini in vari luoghi della città: alla Scuola “Nievo”, al parco Moretti, al Museo di storia Naturale e in via Quarto.

Anche il consiglio comunale dei Ragazzi è stato protagonista della festa, organizzando con i suoi consiglieri e consigliere attività di gioco e laboratori per diverse classi delle scuole primarie. Tutti hanno avuto modo di “sporcarsi le mani” e raccogliere foglie, conoscere gli alberi, travasarli e impiantarli.

“A che serve tenere le mani pulite se si tengono in tasca?” ha esordito con una citazione di Don Lorenzo Milani ai giovani studenti l’Assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone. “E’ un modo di dire che però esemplifica l’importanza dell’impegno, del contributo in prima persona per raggiungere un cambiamento possibile e a favore di tutti. Noi adulti non sempre forniamo esempi edificanti, anzi. Per questo la partecipazione di voi giovani è fondamentale, per essere protagonisti attivi del cambiamento che è necessario, stanti le conseguenze del cambiamento climatico e delle emergenze ecologiche“.

Gli fa eco l’Assessore al Verde Pubblico Ivano Marchiol: “Le attività proposte durante questa giornata sono un momento di apprendimento, ma anche di impegno concreto per la tutela del nostro territorio. Piantare un albero è un atto che invita alla responsabilità verso l’ambiente, per un futuro in cui la cura del nostro pianeta non sia più un’opzione, ma una necessità. Oggi presenteremo il primo piano del verde della città di Udine, ennesima dimostrazione del nostro impegno per cambiare l’approccio sul tema“.

La festa si è svolta al Parco Moretti e in contemporanea nella scuola primaria “Nievo” di via Gorizia, presso la biblioteca e il parco del Museo Friulano di Storia Naturale. Tutte le attività, didattiche, ludiche e laboratoriali, sono state molto apprezzate dai ragazzi. Al parco Moretti fondamentale il momento MERENDA con l’aiuto del Centro ricreativo e sportivo di Laipacco, che hanno consegnato caldarroste the caldo e formaggio ai giovani lavoratori. Attività specifiche sono state messe in opera anche dagli operatori del Ludobus.

I ragazzi poi hanno messo a dimora nuovi alberi offerti dal Lions Club Udine Duomo nell’area verde “Bosco in Città” di via Quarto, contribuendo alla riqualificazione del verde urbano del territorio. Gli alunni della “Dante”, “Mazzini”, “Pellico”, “Garzoni Montessori” sono impegnati al parco Moretti, mentre una quarantina di bimbi della “Lea D’Orlandi” hanno partecipato ad attività e letture nel parco del Museo Friulano di Storia Naturale.