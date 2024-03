Addio a Camilla, la malattia se l’è portata via a soli 34 anni

E’ morta Camilla Di Benedetto, aveva scoperto la malattia a 19 anni.

Si è spenta a soli 34 anni Camilla Di Benedetto: la donna aveva scoperto a 19 anni di soffrire di fibrosi cistica e se n’è andata lunedì, all’ospedale di Udine, per l’aggravarsi delle sue condizioni. Sempre ottimista, nonostante le tante difficoltà affrontate coltivava i suoi molteplici interessi, dalla musica allo sport, senza farsi fermare dai tanti ricoveri ospedalieri.

Ultima di quattro figli, Camilla viveva in città e collaborava con il fratello Davide, proprietario di un’agenzia di comunicazione, nel campo dei social media. Quando era adolescente, aveva perso prima il papà poi la mamma, reagendo però con determinazione al dolore. A causa della sua malattia, aveva subito un primo doppio trapianto di polmoni. Ostacoli che non l’avevano fermata: anche quando un virus l’ha costretta sulla sedia a rotelle, non si è arresa e praticava il ping pong per disabili a livello agonistico.

La sua scomparsa lascia un vuoto doloroso nei cuori dei fratelli Marco, Davide e Paolo (professore associato presso l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale), oltre che negli altri familiari e nei numerosi amici che hanno conosciuto e apprezzato il suo spirito combattivo. Il funerale di Camilla si terrà venerdì 22 marzo alle 15:30 nella chiesa di San Marco Evangelista a Chiavris, Udine.