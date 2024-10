Addio a Franco Pittolo, era il re delle scuole guida del Friuli

Morto a 83 anni Franco Pittolo, imprenditore e titolare di numerose scuole guida nel Friuli collinare.

È morto a 83 anni Franco Pittolo, noto imprenditore friulano e titolare di una serie di autoscuole nella zona collinare del Friuli. Nato e residente a Udine, Pittolo aveva aperto la sua prima scuola guida a San Daniele negli anni ’70, continuando poi ad espandere l’attività con sedi in diverse località. La sua carriera ha attraversato diverse generazioni di aspiranti guidatori, guadagnandosi un ruolo di spicco nella comunità locale.

Pittolo è deceduto sabato nell’ospedale di San Daniele. Lascia il nipote Marco Bernardis Pittolo, suo socio negli ultimi anni, che continuerà l’attività. Franco era molto apprezzato anche per la sua dedizione, dimostrata quando nel 1976, dopo il terremoto, trasferì la scuola guida in una baracca per non interrompere le lezioni. Oltre che istruttore, Pittolo fu anche insegnante elementare.

La notizia della sua morte ha suscitato grande cordoglio, con numerosi messaggi di affetto e riconoscenza da parte di ex allievi e cittadini, sia a Udine che nei paesi dove erano presenti le sue autoscuole.