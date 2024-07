Addio al prof Luciano Rocco, che amava la storia e gli scacchi

Si è spento il professor Luciano Rocco: amava gli scacchi, ha insegnato storia e filosofia nei licei di Udine.

Si è spento mercoledì all’età di 83 anni il professor Luciano Rocco, ricordato da ex alunni e colleghi come un docente appassionato e dedito al lavoro. Nato il 24 febbraio 1941, Rocco ha insegnato per molti anni storia e filosofia nelle scuole medie e superiori di Monfalcone e Udine. Laureato in Storia e Filosofia all’Università di Trieste, ha lavorato presso i licei scientifici Marinelli e Copernico di Udine.

Uomo riservato e gentile, molto legato ai suoi studenti e alla sua famiglia, Rocco aveva una grande passione per gli scacchi. Disciplina grazie alla quale conobbe lo scrittore Paolo Maurensig, diventato poi un caro amico. Tra le sue altre passioni spiccava la lettura, che lo teneva costantemente aggiornato.

Gli scacchisti regionali hanno espresso il loro cordoglio, ricordando in particolare una memorabile partita del 1985 contro il grande maestro ucraino Oleg Romanishin, durante la quale Rocco, classificato come seconda categoria nazionale, fu l’unico a sconfiggere il campione. Luciano Rocco lascia la moglie Loretta e la figlia Francesca.