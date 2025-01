Udine, due agenti della Polizia locale premiati col “Caschetto d’oro”

Premiati gli agenti della Polizia locale di Udine Michele Mongelli e Aleks Battaia.

Prestigioso riconoscimento per due agenti della Polizia Locale di Udine, Mongelli Michele e Aleks Battaia, insigniti del Caschetto d’Oro per il loro spiccato intuito investigativo. Il premio di sicurezza urbana, conferito dal Circolo dei Tredici, è il tradizionale riconoscimento assegnato in occasione della festività di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, agli operatori che si sono distinti in operazioni di particolare rilievo al di fuori dell’ordinaria attività di servizio.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Mestre, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle polizie municipali dei tredici comuni del Triveneto che aderiscono all’associazione. Il premio Caschetto d’Oro rappresenta un importante attestato di stima e riconoscimento per l’operato della Polizia Locale, sottolineando il ruolo chiave degli agenti nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità, anche al di là delle mansioni ordinarie.

Gli agenti Mongelli e Battaia sono stati premiati per aver individuato, nel corso di un controllo di Polizia Stradale, dei documenti di riconoscimento polacchi contraffatti. L’abilità e la prontezza dimostrate hanno permesso di scoprire che il soggetto sottoposto ai controlli, un cittadino di nazionalità georgiana irregolare sul territorio italiano, non solo stava tentando di eludere i controlli, ma era anche in possesso di documenti falsi. L’uomo è stato arrestato per il reato di falso documentale e per il tentativo di sottrarsi all’identificazione.

“Sul tema sicurezza il lavoro di Polizia Locale è molto importante. Il corpo di Udine guidato dal Comandante Eros Del Longo è sempre più qualificato e competente per un servizio che risponda sempre più puntualmente alle esigenze del cittadino“, commenta l’assessora alla polizia locale e sicurezza partecipata Rosi Toffano. “E’ una grande risorsa per la comunità, una risorsa su cui il cittadino può contare sempre di più e con cui avere un rapporto diretto”.