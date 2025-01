Codroipo piange Carla Comisso, presidente del consiglio comunale morta a 53 anni

Carla Comisso si è spenta a causa di una malattia.

Si è spenta a soli 53 anni Carla Comisso, presidente del consiglio comunale di Codroipo ed ex assessore al sociale. Da tempo combatteva contro una grave malattia. Molti i messaggi di cordoglio arrivati da chi l’ha conosciuta per il suo impegno sia professionale che civico.

Lavorava come caposala al reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale di Udine. Il suo esordio politico, invece, avvenne nel cda dell’Asp Moro per poi entrare, nel 2006, nella giunta guidata dall’allora sindaco Vittorino Boem, dove ricoprì il ruolo di assessore alla salute e al sociale. Nel 2011 tentò la corsa a sindaco, ma venne sconfitta dal candidato di centrodestra Fabio Marchetti. Nel 2022, diventò presidente del consiglio comunale. Attiva anche nel sociale, è stata per anni presidente della sezione Afds di Lonca-Rivolto-Passariano, confermando la dedizione al servizio della comunità.

Carla Comisso, che abitava a Lonca, lascia il marito e due figli. Tra i tanti messaggi di dolore per la sua scomparsa, c’è anche quello del sindaco di Codroipo, Guido Nardini: “Da oggi siamo più soli. Ci mancherà il tuo sorriso, la tua voglia di vivere e il tuo donarti con passione, onestà e impegno ad ognuno di noi e alla tua comunità di Lonca e Codroipo. Sei stata una compagna di viaggio speciale e il tuo ricordo e la tua fede ci accompagneranno da qui in avanti. Al tuo Michele e ai tuoi ragazzi che hai amato sopra ogni cosa diamo il più grande abbraccio. Mandi, Carla”.