Lo straniero irregolare rintracciato in via Cividale a Udine.

Si aggirava per Udine, ma non poteva stare in Friuli e in Italia. È stato intercettato ieri sera in via Cividale dai carabinieri della stazione di Feletto Umberto.

Si tratta di un 27enne cittadino di nazionalità pakistana, irregolare sul territorio nazionale, sprovvisto di documenti, successivamente collocato nell’area di accoglienza dedicata nell’ex caserma Cavarzerani di Udine, in attesa di successiva sottoposizione a triage sanitario.

(Visited 171 times, 171 visits today)