Agli Amici, Michela Scarello tra i Maestri del Calice di Forbes Italia

Michela Scarello, Patron & Sommelier di Agli Amici dal 1887 a Godia (Udine), è stata selezionata per il secondo anno consecutivo tra i 25 Maestri del Calice, nella seconda edizione del premio promosso da Forbes Italia in collaborazione con Passione Gourmet. La cerimonia si è svolta il 4 marzo 2026 all’Hotel Principe di Savoia di Milano, riunendo i protagonisti dell’alta ristorazione e dell’eccellenza enologica italiana.

Il riconoscimento, curato dal critico gastronomico Alberto Cauzzi — ideatore di Passione Gourmet — e da Orazio Vagnozzi – direttore della guida vini di Passione Gourmet – celebra i professionisti dell’ospitalità che, attraverso competenza e sensibilità narrativa, valorizzano territori e cantine contribuendo a costruire l’esperienza gastronomica contemporanea.

La soddisfazione di Michela Scarello.

“Questa è una gioia che sento davvero mia, ma che appartiene a tutta la nostra casa. Ogni giorno lavoriamo perché ogni ospite si senta accolto con calore e autenticità e il vino è per noi il filo rosso che lega le persone alla tavola, ai luoghi, alle storie. Essere riconosciuta anche quest’anno tra i Maestri del Calice da Forbes e Passione Gourmet significa che quel percorso, fatto di studio, passione e dedizione all’ospitalità, viene visto e apprezzato. È uno stimolo bellissimo per continuare a fare ancora meglio” afferma Scarello.



Con radici che affondano nel 1887, Agli Amici è una delle insegne storiche della grande ristorazione italiana, dove tradizione e ricerca convivono in un’accoglienza capace di emozionare. Michela Scarello ne guida con eleganza la sala e la cantina, incarnando quella visione del servizio — colta, appassionata, profondamente umana — che il premio intende celebrare.