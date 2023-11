Udine si prepara per le feste: arriva il grande albero di Natale

L’albero di Natale a Udine.

Nel cuore del centro storico di Udine, l’atmosfera natalizia ha preso vita con l’arrivo del grande albero di Natale in via Lionello. A poco più di un mese dal Natale, la città si prepara ad accogliere la magia delle festività.

Il simbolo natalizio per eccellenza è stato scaricato e posizionato con cura dal personale comunale, segnando l’inizio ufficiale dei preparativi per le celebrazioni natalizie. L’albero, imponente e maestoso, domina la piazza, promettendo di trasformare il luogo in un’oasi di luce e gioia per cittadini e visitatori.

L’installazione dell’albero di Natale è un momento molto atteso dalla comunità, segnando l’inizio di una tradizione che cattura l’immaginazione di grandi e piccini. Ora, il prossimo passo è l’addobbo dell’albero, con luci scintillanti, palline colorate e decorazioni natalizie trasformeranno il verde maestoso in un simbolo luminoso di gioia e condivisione.

Addobbi e luci all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali

Da questa settimana è infatti possibile per le attività economiche del centro posizionare addobbi natalizi come alberi, luci (di piccole dimensioni) e moquette colorata nel tratto prospiciente al proprio esercizio pubblico o commerciale. Addobbi e ornamenti non dovranno in ogni caso ostacolare il traffico pedonale e veicolare, e dovranno essere ben fissati per non diventare causa di inciampo per i pedoni.