I dati dello sportello anti mobbing del Comune di Udine

Sono 100 le richieste di aiuto arrivate allo sportello anti mobbing del Comune di Udine nei primi mesi di quest’anno. A rivolgersi al servizio sono soprattutto donne (72 contro 28 uomini) che lavorano sia nel settore pubblico (come Regione, comuni, scuola e sanità) sia in quello privato. Nel primo semestre dell’anno, inoltre, i colloqui con i professionisti del team sono stati in totale 235 tra supporto legale, sostegno psicologico e medico del lavoro.

Dati che non rassicurano, se si pensa che in tutto il 2021, le persone che hanno contattato lo sportello sono state 152, per 412 colloqui complessivi.

Nato da un progetto dell’associazione Educaforum e del Comune di Udine, il punto di ascolto anti mobbing è uno strumento che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione gratuitamente per i cittadini che in difficoltà cercano soluzioni nei contesti e nell’ambito lavorativo. Lo sportello offre un servizio di supporto legale e psicologico, grazie ad un team costituito da un’operatrice di accoglienza, un avvocato giuslavorista, una psicologa psicoterapeuta e da un medico del lavoro.

Il servizio è attivo a Udine in Piazza Patriarcato n°3, il lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 18.00 e il giovedì dalle 10.00 alle 16.00. Le consulenze sono gratuite e riservate ed è garantito l’anonimato. Per contatti, il numero è lo 0432 1272071 oppure via mail a: antimobbing.udine@gmail.com.