L’anziana è stata riportata nella struttura da dove si era allontanata.

Nella notte di sabato, dopo aver soccorso un’85enne a Udine, la polizia è intervenuta poco dopo per un’altra anziana che vagava in centro sotto la pioggia.

Un’altra volante, dopo la mezzanotte, ha rintracciato in centro l’altra signora, 80enne, che camminava confusa sotto la pioggia, non ricordando dove fosse diretta: dopo una serie di accertamenti, i poliziotti hanno capito che la donna risiedeva in una struttura per anziani, dalla quale si era allontanata e dove l’hanno poi riaccompagnata per affidarla alle infermiere.