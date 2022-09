Anziana si perde a Udine e chiede aiuto: soccorsa dalla polizia

L’anziana è stata affidata ai familiari.

Nella serata di sabato scorso, 24 settembre, gli agenti della Polizia di Stato in forza alle Volanti della Questura di Udine hanno soccorso un’anziana che si trovava in difficoltà.

Una Volante, poco dopo le ore 21 ha raggiunto in via Baracca una ragazza che ha ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di un’anziana signora, 85enne, che si era persa mentre passeggiava: dopo averla identificata ed aver accertato che viveva in un comune limitrofo, gli agenti la accompagnavano a casa e la affidandola ai congiunti, che l’attendevano preoccupati non avendone notizie.