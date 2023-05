Il Tricolore sventola su Udine: il via ufficiale all’Adunata degli Alpini

La pioggia non spegne l’emozione dell’alzabandiera questa mattina a Udine, con la cerimonia che segna l’inizio ufficiale della 94esima Adunata nazionale degli Alpini in città. Tantissime le autorità civili e militari presenti, tra cui il prefetto Marchesiello, il Questore D’Agostino, il sindaco De Toni, sono presenti per l’occasione. Mentre il tricolore sventola, risuonano le note dell’Inno di Mameli, eseguito dalla Fanfara della Julia.

Gli appuntamenti di oggi.

Alle 11 l’inaugurazione ufficiale della Cittadella Alpina allestita al parco Moretti, dove saranno anche in mostra attrezzature ed equipaggiamenti delle varie specialità mentre una sezione sarà dedicata all’esposizione di alcuni moduli dell’Ospedale da campo aviotrasportabile che la Sanità Alpina dell’Ana è in grado di allestire in tempi brevi in Italia e all’estero.

Dalle 18.45, invece, partirà da Porta Aquileia la sfilata di gonfaloni, dei vessilli, del Labaro e della bandiera di guerra, fino in Piazza Libertà dove si terrà il saluto di benvenuto del sindaco Alberto Felice De Toni.

