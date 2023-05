Il furto in una casa di Nimis.

Maxi furto da oltre 100mila euro ieri in una casa di via San Gervasio a Nimis. La proprietaria, una donna di 60 anni, è uscita di casa e al suo ritorno, poco dopo le 21 ha trovato la porta forzata.

Durante la sua assenza i ladri hanno rovistato in tutte le stanze della casa riuscendo a rubare gioielli e monili in oro per un valore che supera i 100mila euro. La donna ha quindi denunciato l’accaduto e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Cividale. Sono ora in corso le indagini per risalire ai responsabili del furto.