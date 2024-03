Accerchiati da un gruppo di giovani a Udine: rubati gli spiccioli e le cuffie

Due giovani accerchiati alla Galleria Bardelli di Udine.

Hanno circondato due ragazzi 16enne chiedendo loro di svuotare le tasche e minacciandoli. E’ successo nella prima serata di ieri a Udine, nei pressi della Galleria Bardelli. Intorno alle 20 e 30 i due giovani si trovavano li mentre aspettavano il loro turno per una cena in un locale di via Poscolle, quando sono trati accerchiati da cinque o sei giovani, con età comprese tra i 13 e i 25 anni.

“Tirare fuori tutto quello che avevano nelle tasche” ha ordinato il gruppo. I due, in netta minoranza, hanno ubbidito alla richiesta: uno dei giovani è stato persino costretto a saltare per permettere ai rapinatori di verificare se nascondesse delle monetine. Alla fine sono stati rubati degli spiccioli e un paio di cuffie Airpods.