Anffas Udine: un 2022 positivo a fianco dei disabili

Anche nel 2022 l’associazione Anffas Udine ha organizzato con successo diversi corsi per le persone con disabilità intellettiva o relazionale oltre a 3 soggiorni estivi a Bibione, Caorle e San Pietro di Cadore.

Per le persone con disabilità intellettiva o relazionale è importante continuare a vedersi insieme per imparare, per diventare il più possibile autonomi, per sorridere. Non a caso, uno dei corsi più “affollati” quest’anno è stato proprio quello di Yoga della risata: “Lo portiamo avanti con successo – spiega la presidente dell’Anffas Udine Maria Cristina Schiratti – da 5 anni e il gruppo ad oggi è di 13 persone con disabilità intellettive e del neuro sviluppo. Abbiamo poi organizzato anche la seconda edizione di “Pasticcieri Doc si diventa”, un’altra iniziativa che ai nostri ragazzi è piaciuta moltissimo sotto la guida della pasticcera Anna: hanno imparato a preparare dolci diversi, dalla Sacher ai Profiteroles.

Tutti corsi possibili grazie anche al sostegno della Fondazione Friuli. “Senza il loro aiuto – spiega Schiratti – non avremmo potuto sostenere queste attività e soprattutto non avremmo potuto organizzare i soggiorni estivi che ormai rappresentano un appuntamento fisso dell’Anffas Udine da 25 anni consecutivi. Durante l’estate ne abbiamo organizzati ben 3: uno a Bibione, dal 25 giugno al 2 luglio, uno a Caorle, dal 30 luglio al 6 agosto, e uno in montagna, a San Pietro di Cadore (BL), dal 22 al 29 agosto.

Ovviamente quelle dei soggiorni estivi non sono solo attività di inclusione sociale e di autonomia importanti per le persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo. “Si tratta anche – spiega Maria Cristina Schiratti – di momenti che servono a “sollevare” le loro famiglie fortemente provate dalla gestione di una persona con disabilità”.