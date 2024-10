Giovedì 31 ottobre al Visionario di Udine ricca programmazione per i piccoli spettatori

Stufo del solito dolcetto o scherzetto il re delle zucche della città di Halloween, Jack Skeletron, ambisce a qualcosa di più e si imbatte nella magia di Christmas Town. Per diffonderne l’atmosfera gioiosa, Jack decide di prendere il posto di Babbo Natale ma non tutto andrà per il verso giusto… Toccherà a Sally, la bambola di pezza innamorata di lui, sistemare le cose!

Appuntamento speciale di Halloween con Piccoli Visionari: giovedì 31 ottobre alle 15 e alle 17 torna sul grande schermo del Visionario di Udine The Nightmare before Christmas, fiaba visionaria firmata da Tim Burton! Le proiezioni saranno accompagnate da una deliziosa merenda con i biscotti offerti dal Panificio Pasticceria Sorelle Del Do.

Proiezioni a prezzi speciali

Per la proiezione sono valide le vantaggiose “Family Combo“, tariffe da comporre in varie combinazioni di numeri e di prezzi.

Piccoli Visionari è un’iniziativa del Visionario in collaborazione con la Mediateca Mario Quargnolo, il Comune di Udine, Europacinemas e il sostegno di Banca di Udine, La Birba e Panificio Pasticceria Sorelle Del Do. Per la programmazione completa e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.