ItalSalute ha aperto a Udine il suo nuovo studio medico

ItalSalute, ha inaugurato ieri a Udine il nuovo studio medico Zambotto in sinergia con la medicina di Gruppo Studio Medico Udine – Medici di Famiglia.

Il nuovo studio di via Deciani 13 ospiterà 7 medici di medicina generale, per un totale di oltre 11.000 pazienti, circa un ottavo dell’intera popolazione comunale, qualificandosi così come il più grande e centrale studio medico della città.

I giovani medici che hanno aderito al progetto godranno del supporto di personale amministrativo e infermieristico specializzato, e potranno valorizzare al meglio il loro percorso di crescita professionale grazie ai servizi e all’imprenditorialità di ItalSalute; la quale progetta spazi di sanità territoriale vocati ad una medicina generale digitale ed a una filiera completa, dove il cittadino può sentirsi davvero preso in carico.

Iniziativa derivante dal Pnrr

L’iniziativa è in sintonia e si inserisce nel quadro delle nuove disposizioni previste nel Pnrr, che prevedono lo sviluppo e il rafforzamento della sanità territoriale di prossimità, vicina ai cittadini, ma soprattutto alla medicina generale, valorizzando le sinergie pubblico-privato a vantaggio della popolazione locale.

L’inaugurazione ha visto presente tutto lo staff dello studio, i medici del gruppo, il CEO di ItalSalute Bruno Camaiora e il co-Founder e co-CEO di Hippocrates Holding Davide Tavaniello.

“L’apertura di questo studio medico si inserisce perfettamente nella filosofia della nostra Società, da sempre fondata sul radicamento territoriale, e anche nel quadro degli investimenti attuali destinati alla sanità di prossimità – ha commentato l’amministratore delegato di ItalSalute Bruno Camaiora -. La posizione strategica nel centro cittadino e l’elevato numero di pazienti che saranno coinvolti rendono il nuovo studio medico un punto di riferimento per la cittadinanza di Udine e anche -crediamo- una grande occasione per sperimentare una medicina generale al passo coi tempi e di alto livello“.

L’avventura di ItalSalute

ItalSalute nasce nel 2019 dalla volontà del gruppo Hippocrates Holding SpA di dare vita ad una società che si preoccupasse di fornire un insieme di beni, spazi e servizi a favore del mondo health-care. Attualmente ItalSalute è presente in 12 regioni italiane: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria e Lazio e si occupa della gestione operativa di 106 strutture sanitarie tra studi per medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, strutture per soli specialisti e centri estetici. Il network di professionisti di ItalSalute è composto da oltre 400 medici.