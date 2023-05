Anche le vetrine del negozio di Arte Sacra di Udine in tinta con l’Adunata.

L’atmosfera dell’Adunata ha invaso Udine in vista dell’arrivo, nel prossimo fine settimana, di centinaia di migliaia di Alpini: sono oltre 10mila le bandiere distribuite in città e anche negozi, bar e attività commerciali si sono “adeguate” allo stile tricolore.

Tra tutte le vetrine, però, spicca anche quella del negozio Candotti di via Treppo che ha declinato il tricolore sui prodotti particolari che vende, ossia quelli di arta sacra e articoli religiosi: e così sul lato che si affaccia lungo la via sono comparse le tuniche per i sacerdoti secondo la scala cromatica della bandiera, verde, bianca e rossa, un tema che ritorna in tutti i paramenti liturgici esposti, dalle casule, alle stole. Insomma, per gli Alpini un benvenuto a 360 gradi.