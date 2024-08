Armonie in città: i talenti del Sontium Ensemble a Udine

Una serata di eccellenze quella di martedì 13 agosto a Udine per Armonie in Città: il Sontium Ensemble è formato, in attesa di Go! 2025, dai migliori elementi dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Verdi di Trieste e dell’Orchestra Sinfonica della Radio Televisione di Lubiana; tra i quali spicca Stefano Furini, Primo Violino nell’Orchestra del Teatro Verdi. Alle 20:45, nella Chiesa Santa Maria Assunta in via Cadore, il Sontium Ensemble proporrà il Nonetto in fa maggiore op. 31 di Louis Spohr e il Decimino op.18 di Gustav Helsted.

Il pubblico avrà l’opportunità, unica, di poter godere di brani straordinari e di raro ascolto, in quanto necessitano di un’ampia formazione che ricorda una piccola orchestra. Infatti, insieme a Stefano Furini, si esibiranno il violinista Valentino Dentesani, Roberto Papi alla viola, il violoncellista Adriano Melucci, Janez Avšič al contrabbasso, Anamarija Tomac Krečič al flauto, l’oboista Cristina Monticoli, il clarinettista Marco Masini, Matteo Rivi al fagotto e il cornista Mihajlo Bulajić.

Se il Nonetto del tedesco Spohr presenta una varietà dell’invenzione melodica e una piacevolezza degli impasti strumentali, il Decimino del danese Helsted è un eccellente opera del tardo Romanticismo, sono entrambi brani di sporadica esecuzione tra i programmi dei complessi di musica da camera, richiedendo una formazione così inusuale.

Il concerto rientra nel cartellone di UdinEstate ed è realizzato grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank, insieme al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione Friuli.