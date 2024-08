Operazione di salvataggio sul monte Plauris, dopo che un 48enne è precipitato con il parapendio.

Precipita con il parapendio e rimane miracolosamente aggrappato alla montagna: salvato dai soccorritori. Tra le 18.20 circa e le 20.30 di ieri, domenica 11 agosto, circa si è svolta una delicata operazione si Soccorso sul monte Plauris intorno ai 1200 metri di quota sui ripidi versanti sud orientali della montagna.

È da qui che era arrivata una richiesta di SOS al Nue112 da parte di un parapendista austriaco del 1976 precipitato. La Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. Le squadre di terra si sono portate al campo base a Portis e l’elisoccorso è volato sul posto, calando il tecnico di elisoccorso.

Questi ha subito creato un ancoraggio per la corda, fissando una sosta sui prati rapidissimi ed esposti dove per miracolo il pilota del parapendio è riuscito a rimanere aggrappato ancora con la vela aperta in posizione molto esposta. Nel frattempo l’elicottero è volato a recuperare altri due soccorritori al campo base. Una volta assicurato il parapendista gli altri due soccorritori hanno potuto essere sbarcati a coadiuvare le operazioni di imbarellamento del ferito che lamentava dolori alla schiena. È stato portato all’ospedale di Udine