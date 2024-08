Tragico scontro tra bici e auto a Taipana, muore ciclista di 36 anni

A perdere la vita Lorenzo D’Alì, medico udinese.

Tragico incidente questa mattina a Prossenicco di Taipana, dove un ciclista di 36 anni nello scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 e 30, quando l’uomo, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva dalla direzione opposta, in prossimità di una curva. La vittima è Lorenzo D’Alì medico udinese specialista in Anatomia patologica all’ospedale Santa Maria della Misericordia

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari della Sores, arrivati con un elisoccorso. Purtroppo, nonostante gli sforzi incessanti del personale medico, per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato al tragico scontro.