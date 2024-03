All’asta dodici speciali palloni autografati dai giocatori dell’Udinese

Dodici palloni all’asta: sono i primi realizzati in microfibra Dinamica.

Dodici speciali palloni da collezione, autografati dai giocatori dell’Udinese che scenderanno in campo nella prossima partita contro il Torino. Miko srl, Udinese Calcio e Macron, hanno unito le proprie risorse ed esperienze per creare un progetto innovativo per avvicinare il settore del calcio sui temi della responsabilità ambientale.

Un nuovo materiale più rispettoso dell’ambiente.

Macron si è occupata dello studio progettuale e della realizzazione di 12 palloni da calcio da collezione utilizzando Dinamica: Per la creazione dei palloni è stata utilizzata la nuova linea Pure, microfibra con 75% di fibre di poliestere riciclato, certificata secondo lo standard GRS (Global Recycled Standard). Macron, azienda bolognese tra i leader internazionali nella produzione di abbigliamento tecnico sportivo, è già da anni attiva con iniziative rivolte alla sostenibilità ambientale, che includono un Campus all’avanguardia e un impegno a 360 gradi per ridurre l’impatto dei propri prodotti e processi produttivi. L’Udinese Calcio è stata infatti tra le prime squadre a scegliere di realizzare i propri kit gara in Eco Fabric, un tessuto in poliestere al 100% ricavato da PET riciclato. Una scelta, questa, che dalla stagione in corso è condivisa da tutte la squadre professionistiche partner di Macron in ogni sport.

La sostenibilità in casa Udinese.

Anche Udinese Calcio, che da sempre sensibilizza i partner e i tifosi verso la tutela dell’ambiente guadagnandosi il titolo di quarto club più sostenibile al mondo, primo italiano secondo i parametri ESG, ha deciso di aderire al progetto coinvolgendo anche i giocatori della prima squadra. Infatti, i palloni in microfibra, che non sono al momento pensati come palloni da gara ma da collezione, verranno autografati dagli undici titolari che giocheranno il 16 marzo durante la giornata del Match Sponsor Dinamica by Miko. Al termine della partita verranno messi all’asta e l’intero ricavato sarà interamente utilizzato dalle tre società partecipanti per adottare nuovi alberi che saranno piantati in Friuli-Venezia Giulia, insieme a WOWnature, l’iniziativa di Etifor, società di consulenza ambientale e spin-off dell’Università di Padova, che permette ad aziende e cittadini di crescere nuove foreste e prendersi cura di quelle esistenti in Italia e all’estero.

L’asta dei palloni.

L’asta si svolgerà sul sito Matchworn dal calcio d’inizio della partita (ore 15:00 di sabato 16 marzo) e durerà 7 giorni. Verranno messi all’asta 11 palloni firmati dai titolari della partita Udinese – Torino e 1 pallone autografato da tutta la rosa Udinese Calcio. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente utilizzato per far crescere nuovi alberi nella regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con WOWnature, iniziativa dello spin-off universitario Etifor.

Al termine dell’iniziativa verrà organizzato un evento durante il quale si procederà alla piantumazione degli alberi e vi sarà, in tale occasione, l’incontro tra i giocatori della prima squadra e i tifosi che si saranno aggiudicati il pallone.

Le dichiarazioni delle tre società.

“Da sempre in Miko portiamo avanti politiche e iniziative che possano avere un impatto positivo sull’ambiente e con questo progetto in collaborazione con Macron e Udinese, vogliamo sensibilizzare anche il mondo dello sport. Siamo fieri di presentare un’idea che è nata per gioco e che si è trasformata dopo ben due anni di ricerca in realtà. Il pallone in microfibra Dinamica è una vera e propria sfida che coinvolge tutti noi, ma soprattutto i tifosi dell’Udinese e il mondo del calcio. Grazie a questa iniziativa potremmo poi svolgere un’attività concreta sul nostro territorio.” – dichiara Benedetta Terraneo, Business Manager di Miko.

“Lo sviluppo del pallone da parte di Macron in collaborazione con Dinamica e Udinese nasce dalla condivisione di valori come la sostenibilità e la tutela dell’ambiente.” – dichiara Andrea Coroli, Accessories Coordinator di Macron– “Si tratta del risultato di un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di materiali e processi produttivi sempre più sostenibili. Macron vede nel pallone, simbolo di questo bellissimo gioco che unisce milioni di persone in tutto il mondo, un’opportunità per contribuire a costruire un futuro più sostenibile e resiliente, e per sensibilizzare l’opinione pubblica a sostenere politiche eco-compatibili e iniziative che proteggano il nostro pianeta”.

“Come Udinese facciamo della sostenibilità, in ogni sua accezione, un valore fondante” – ribadisce il Direttore Generale Franco Collavino – “Partendo da questo concetto, infatti, coinvolgiamo e stimoliamo i nostri partner in progetti che esaltino questo valore comune. Con Dinamika e Macron ci accomuna questa sensibilità unità alla passione per l’innovazione. Un progetto come quello del pallone va nel solco delle tante attività, non ultima la creazione del parco solare al Bluenergy Stadium, che mirano ad aumentare il nostro impegno per l’ambiente avendo il privilegio di poter contare su partner di alto livello che sposano i nostri stessi ideali. Basti, infatti, vedere come le maglie gara Macron in tessuto ecosostenibile che, per primi tra i club Macron abbiamo adottato nel 2020, abbiano ispirato oltre 200 società di tutti gli sport brandizzate Macron che ora, tutte, le utilizzano”.