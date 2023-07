Ecco la nuova maglia dell’Udinese, un tuffo nel passato e uno sguardo al futuro

Presentata la nuova maglia dell’Udinese.

Sono molti gli ‘ingredienti’ che compongono la nuova maglia ‘Home’ dell’Udinese e che sarà indossata nel corso della prossima stagione di Serie A. Il richiamo al passato nella grafica e nel logo, l’omaggio ad un simbolo della propria città, unito alla modernità e tecnicità di un tessuto, l’Eco Fabric, che conferma l’impegno di Macron e Udinese Calcio sui temi per la salvaguardia dell’ambiente. Un mix tra passato, presente e futuro che parte dallo storico logo con la Zebretta ed arriva alle sfide che vedono impegnate il club sul fronte dell’innovazione e della sostenibilità che lo proiettano al futuro.

La nuova ‘Home’ dell’Udinese è a girocollo con il bordo arricchito da due righe nera e verde, abbinamento cromatico presente anche sul bordo manica e sul logo. La maglia è bianca con un’ampia banda nera centrale, a richiamare le divise utilizzate alla fine degli anni ’70 e nei primi anni ’80. Il nero è presente anche sulle spalle e parte della manica. Sul petto, in silicone verde scuro, il Macron Hero, mentre a sinistra, sempre in silicone, il logo dell’Udinese Calcio utilizzato tra gli anni ’70 e ‘80, ovvero l’emblema di una zebra che guarda avanti all’interno di una cornice verde. Lo sguardo in avanti rappresenta la proiezione verso il futuro a differenza della zebretta usata negli anni 70’ che guardava lateralmente. Sulla manica destra è stampata, tono su tono, la scritta UC 1896.

I richiami alla città e le scritte.

Il backneck interno è personalizzato con i colori, lo stemma del club e la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA” insieme al logo Macron e alla scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nella sede del brand emiliano. Nel retrocollo esterno, in bianco, è ricamato il motto del club “La Passione è la nostra Forza”. Sempre nella parte posteriore della maglia è presente inoltre un simbolo al quale gli udinesi sono particolarmente affezionati. Sul fondo, all’interno della banda nera, è infatti inserito il disegno in stampa sublimatica tono su tono dell’Arcangelo Gabriele, comunemente detto ‘l’Angelo del Castello’, in riferimento alla scultura posta sul campanile della chiesa di Santa Maria di Castello, richiamando anche la location dell’unveiling.

Il nuovo kit casalingo è completato dai pantaloncini, che possono essere sia bianchi con bande laterali nere che neri con bande bianche. Doppia opzione anche per i calzettoni: bianchi con righe orizzontali nero e verde, oppure neri con righe bianca e verde. La maglia ha una vestibilità Slim Fit e il tessuto principale utilizzato è Eco-Piola con la presenza di inserti in Eco Mesh che assicurano al capo leggerezza e perfetta traspirabilità.

La nuova ‘Home’ dell’Udinese Calcio è acquistabile presso il Macron Sports Hub dell’Udinese Arena e online nello spazio dedicato su macron.com dove è possibile trovare tutta la linea di abbigliamento realizzata da Macron per il club friulano.