Atletica friulana da podio: pioggia di medaglie e record a Modena

Bilancio positivo per l’Atletica Malignani Libertas Udine alle Finali Nazionali dei Campionati di Società di Serie A Argento disputate a Modena. La società friulana conferma la propria competitività a livello nazionale, chiudendo all’ottavo posto con la squadra femminile e al nono con quella maschile in una manifestazione di altissimo livello tecnico. La formazione femminile ha totalizzato 122,5 punti, mentre quella maschile ha chiuso con 116 punti, confermando la solidità complessiva del gruppo udinese.

Le donne chiudono ottave con tre vittorie decisive

La squadra femminile ha costruito il proprio risultato soprattutto grazie alle prestazioni di Yenenesh Shimket Ademas, protagonista con due vittorie individuali: nei 1500 metri in 4’06”20 e nei 5000 metri in 15’56”95.

A completare il quadro dei successi è arrivato anche il primo posto di Elettra Bernardis nel getto del peso con 15,11 metri. Importanti anche i piazzamenti di Giada Andreutti, terza nel disco, e di Aurora Berton, schierata nei 100 metri e quarta anche nei 200 metri.

Grande soddisfazione anche per la staffetta 4×100 femminile Allieve, composta da Costanza Palombo, Martina Perisi, Alice Venturini e Alice Sepulcri, che ha chiuso al sesto posto in 47”65 stabilendo il nuovo record regionale di categoria.

Record regionale e risultati di valore tra gli uomini

Tra gli uomini il risultato di maggior rilievo arriva da Enrico Saccomano, vincitore del lancio del disco con 62,88 metri, misura che vale anche il nuovo record regionale.

Secondo posto per Mattia De Angelis nel salto triplo con 15,61 metri, mentre sono arrivati tre terzi posti: Alessandro Feruglio nel martello con 56,82 metri, Cristiano Giovanatto nei 400 ostacoli in 51”99 ed Emanuele Brugnizza negli 800 metri in 1’53”38. Per Giovanatto la prestazione ha anche un valore speciale: il nuovo primato personale gli ha garantito il minimo di qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti.

Staffette protagoniste nella prova collettiva

Prezioso anche il contributo delle staffette. La 4×400 maschile ha chiuso al quinto posto, mentre la 4×100 maschile ha ottenuto la sesta posizione. Risultati che hanno contribuito a consolidare la posizione complessiva della formazione friulana nella serie nazionale, in un fine settimana di alto livello tecnico.

Il valore del vivaio e la crescita del gruppo

Al di là dei risultati individuali, il dato più significativo riguarda la giovane età di molti protagonisti. Diversi punti sono arrivati da atleti delle categorie Allievi, Juniores e Promesse, capaci di competere con efficacia in una finale nazionale assoluta. Un segnale che conferma la solidità del lavoro sul settore giovanile e la continuità del progetto sportivo della società udinese.

Ora l’attenzione si sposta ai prossimi impegni. Marta Corazza e Luca Di Bartolomei saranno protagonisti ai Campionati Italiani Under 18 di Grosseto, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, con l’obiettivo di confermare il minimo già ottenuto per i Campionati Europei Under 18 di Rieti (16-19 luglio). Elettra Bernardis guarda invece già al palcoscenico internazionale, con i Campionati del Mondo Under 20 a Eugene, negli Stati Uniti, dal 5 al 9 agosto.