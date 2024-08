Lavori in corso per la prossima apertura di Smashie in via Rizzani a Udine

Sale l’attesa, a Udine, per l’apertura di nuovo ristorante dedicato alla cucina americana, che sarà inaugurato in pieno centro, precisamente in via Rizzani. Si chiama Smashie ed è il nuovo format ‘made in Usa’ targato Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione. L’insegna si unisce, così, agli altri marchi del gruppo come Old Wild West, Pizzikotto, Shis’s e America Graffiti.

Il nome Smashie deriva dalla tecnica di cucina ‘smash’, usata per rendere la carne più saporita e aumentarne la croccantezza.

Il nuovo locale udinese sarà il terzo a livello nazionale. Smashie, infatti, ha già aperto le sue porte a Catania, nel centro commerciale Centro Sicilia, e a Marcianise, nel centro commerciale Campania.

Il locale cerca personale

Dalla vetrina in allestimento, si possono scannerizzare due QR code. Il primo indirizza alla pagina Instagram di Smashie, mentre attraverso il secondo link sarà possibile candidarsi per le posizioni lavorative aperte per il nuovo ristorante.

Online è già possibile scoprire il menù della nuova hamburgheria, che proporrà anche snack fritti, wrap, shake salad, donut e milkshake. Non conosciamo ancora la data d’inaugurazione, ma è possibile rimanere aggiornati tramite le loro pagine social.