Appuntamento da non perdere, dal 15 al 18 agosto, nella frazione di Sauris sospesa sul lago

Dal 15 al 18 agosto Lateis, la frazione di Sauris sospesa sul lago, affacciata sulle vette delle Alpi Carniche, ospita la Festa del Formaggio di Malga e dei Piccoli Frutti. Un gradito ritorno di un evento che, da anni, è un classico delle estati carniche.

Saranno, ovviamente, i formaggi di malga i grandi protagonisti dell’appuntamento, con i chioschi dove poter acquistare formaggi e ricotte, fresche e affumicate. Un’occasione preziosa per conoscere i malgari e i loro prelibati prodotti, profumati d’erba, dal colore intenso.

Formaggi di malga, al profumo d’erba e dal colore intenso

Formaggi fatti esclusivamente con il latte delle mucche salite in quota, che mangiano l’erba ricca di essenze che cresce a oltre 1500 metri sul livello del mare. Ogni malga proporrà i suoi sapori: l’idea degli organizzatori di Lateis è proprio di fornire ai visitatori un’occasione per degustare, confrontare e fare una preziosa scorta di gusti preziosi.

Per questo, oltre ai formaggi, ci saranno anche i piccoli frutti di bosco, coltivati proprio a Lateis. Non solo frutta fresca ma anche confetture, conserve particolari, perfette da abbinare ai formaggi per arricchirli di aromi e profumi originali e interessanti. Il mercatino, infine, proporrà anche prodotti artigianali locali, fatti da mani sapienti.

Non solo mercatino: area pic-nic ed eventi

Non ci sarà solo il ricco mercatino. La Festa del Formaggio di Malga e dei Piccoli Frutti di Lateis propone anche l’occasione di assaporare piatti del territorio, gustandoli magari in natura, in un’area pic-nic attrezzata per tutti gli ospiti dell’evento. E poi ci saranno eventi collaterali, ma legati a doppio filo a natura, tradizioni e sapori.

La musica sotto il tendone gastronomico e poi le attività di benessere nella natura, fiore all’occhiello della proposta wellness di Lateis: forest bathing e forest kids, un’attività per i più piccoli per scoprire il bosco e la sua vita. Per i più sportivi, o semplicemente per chi ama camminare nella natura, venerdì 16 agosto, dalle 9.30, ci sarà la marcia campestre da Sauris di Sopra a Lateis, 10 chilometri in panorami strepitosi; iscrizioni dalle 8.30 del 16 agosto al Ristobar Zeile, a Sauris di Sopra, al costo di 10 euro, compreso il buono pasto.

Il mercatino gastronomico e artigianale sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, mentre il tendone gastronomico sarà attivo dalle 12 alle 21. Per tutte le informazioni basta contattare l’ufficio turistico IAT di Sauris info@sauris.org o chiamando lo 0433/86076.