L’incendio di un’auto nel distributore di Godia.

Paura questa mattina a Godia, frazione di Udine. Erano le 10.15 quando, per cause in corso di accertamento, un’auto ha preso fuoco in un distributore di carburante.

La delicatezza della situazione ha subito fatto scattare l’allarme e sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco di Udine, arrivati con due mezzi, tra i quali l’autobotte.

La loro perizia ha consentito di domare le fiamme in poco tempo, evitando che si propagassero e scongiurando così problemi. Ingenti i danni alla vettura, nessun ferito fortunatamente nell’incendio.

