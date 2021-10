La stangata comminata a un automobilista a Udine.

Girava tranquillamente per la città al volante di un’auto, come nulla fosse. Peccato che quella vettura non soltanto sia priva di assicurazione, ma anche di revisione. E, dulcis in fundo, che a lui fosse stata revocata la patente.

E così un italiano è finito nei guai a Udine. A coglierlo sul fatto, ieri alle 17.30, è stata la polizia locale, che lo aveva fermato per un controllo. Dalle verifiche incrociate sui terminali delle forze dell’ordine è emersa la verità.

Vista la collezione di irregolarità, per l’automobilista è arrivata una stangata: sanzioni per oltre 6mila euro.

