Davide Della Ricca e Maurizio Serafini hanno aperto l’autofficina Felice nel 1994.

L’Autofficina Felice di Udine celebra il 30 anniversario dall’inizio dell’attività. Era il 1994, infatti, quando Davide Della Ricca e Maurizio Serafini inaugurarono, alla presenza del presidente del Consiglio regionale di allora, Giancarlo Crudel, la loro autofficina.

Trent’anni dopo da quel traguardo, i due titolari hanno voluto ripercorrere e condividere, insieme ai clienti più affezionati, ai collaboratori e al presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, i momenti più significativi della storia della loro impresa. Una storia, fatta di sacrifici, ma anche di tante soddisfazioni.

“L’Autofficina Felice testimonia l’energia e la forza economica che c’è nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il settore dell’artigianato, oggi, è un settore in difficoltà, perché mancano le persone che vogliono svolgere questo tipo di lavori, ma i trent’anni dell’impresa Felice, sono la testimonianza che anche in questi mestieri si possono avere grandissime soddisfazioni”, ha commentato Bordin.

Ad oggi, infatti, l’autofficina vanta 12 impiegati, tra meccanici e segreteria, ed è alla ricerca di altro personale per ampliare l’organico. Dal 2012, inoltre, viene offerto anche servizio di rimessaggio camper.

Bordin si è, quindi, complimentato con i due fondatori per i risultati raggiunti e per “il legame che sono riusciti a consolidare con la comunità, creando una famiglia allargata”, augurando loro di “proseguire nella crescita” e invitandoli “a curare sempre i rapporti umani, fondamentali nel lavoro imprenditoriale”.

“Abbiamo bisogno di attività come la vostra – ha ribadito il presidente del Consiglio regionale- perché è la piccola e media impresa che rende forte la nostra regione”. Bordin ha, infine, consegnato a Maurizio e Davide il sigillo del Consiglio regionale come “testimonianza di stima e riconoscenza per il lavoro svolto”.

“Oggi festeggiamo trent’anni di attività e impegno da parte di due uomini – ha aggiunto il consigliere Lorenzo Patti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Udine – che, da giovani, hanno investito sui loro sogni creando un’impresa al servizio dei cittadini”.

“Sono trent’anni che io e il mio socio siamo insieme – ha detto in conclusione Davide Della Ricca – e se siamo riusciti a realizzare questo è perche abbiamo avuto una buona sinergia e una grande squadra che ci ha supportato”.